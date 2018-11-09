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بالفيديو.. متظاهرين فلسطينيون يرشقون موكب السفير القطري بالحجارة في قطاع غزة

بالفيديو.. متظاهرين فلسطينيون يرشقون موكب السفير القطري بالحجارة في قطاع غزة
طلال الضوي(صدى):

بث الحساب الرسمي لقناة ” العربية ” ، اليوم الجمعة، مقطع فيديو من تقرير مصور عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، متضمنًا تغطية لزيارة المبعوث القطري ” محمد العمادي ” إلى قطاع غزة، وأظهر طرد متظاهرون فلسطينيون لموكب ” السفير القطري ” ، ورشقه بالحجارة، أثناء زيارته لمخيم العودة شرق قطاع غزة.

وأوضح ” الفيديو ” ، موكب ” العمادي ” وهو يغادر خيمة مسيرة العودة شرق القطاع فور وصوله، وذلك بعد إضطراره نتيجة رشق ” السفير ” بالحجارة من قبل شباب فلسطينين فور نزوله من السيارة.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتعرض لها موكب ” العمادي ” إلى احتجاج من هذا النوع على يد فلسطينيين، خلال زياراته إلى القطاع .


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