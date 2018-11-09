بالفيديو.. موكب تيريزا ماي ونظيرها البجيكي يتعرض لحادث سير

لندن(صدى):

تعرّض موكب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، ونظيرها البلجيكي تشارلز ميشيل، إلى حادث سير في بلجيكا، اليوم الجمعة.

واصطدمت دراجتان بخاريتان، بالسيارة التي كانت تنقل ماي وميشيل إلى مقبرة سان سيمفوريان في مونز ببلجيكا، ما أدى إلى إصابة شرطيين .

وكان الموكب يتحرك منطلقا من فعاليات إحياء الذكرى الـ100 لنهاية الحرب العالمية الأولى في مقبر مونز، وعلى الطريق وقع التصادم، وقد شوهد رئيس الوزراء البلجيكى وهو يخرج من سيارته، بينما ظلت تيريزا ماي في سيارتها.