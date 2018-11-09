بالفيديو.. أسياد آسيا يوجهون رسالة شكر: دعمكم حافز لنا

ماجد محمد(صدى):

نشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي، اليوم الجمعة، تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، تضمنت فيديو كواليس رسالة أسياد آسيا للجماهير تحت 19 سنة، وظهر فيه مدى الحب والمرح بين اللاعبين والجهاز الفني، بإندونيسيا.

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ووجه ” الأخضر الشاب ” ، رسالة شكر وتهنئه للجماهير العربية عامة والسعودية خاصة، عقب التتويج ببطولة آسيا تحت عنوان: ” دعمكم حافز لنا ” .

والجدير بالذكر أن منتخب الشباب تحت قيادة المدرب الوطني ” خالد العطوي ” ، حصد لقب كأس آسيا 2018 بإندونيسيا، بعد غياب دام 26 عام، حيث حقق الأخضر هذه البطولة أخر مرة عامي ” 1986 – 1992 ” ، وحل وصيفًا في عام 2016.