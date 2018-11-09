بالفيديو.. غرق سيارة في مياه السيل أمام صاحبها

علي القحطاني(صدى):

أظهر مقطع فيديو غرق سيارة كانت متوقفة بالقرب من مياه السيل؛ فجرفتها وسحبتها المياه.

ووثق الفيديو صاحب السيارة، وهو يراها أمامه تغرق، دون قدرة منه على فعل شيء.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للاتربة والغبار في عدد من مناطق المملكة.