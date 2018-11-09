مقاتلات التحالف تدمر مواقع حوثية تحت الأرض بالحديدة وتسقط مئات الحوثيين

فهمي محمد(صدى):

دمَّرت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، اليوم الجمعة، مواقع لمليشيا الحوثي الإرهابية تحت الأرض في مطار الحديدة.

وتضمنت المواقع التي قصفتها طائرات التحالف، مركز عمليات سري ومخابيء كانت قد بنيت من قبل خبراء من إيران، ما أدى إلى مقتل المئات من الحوثيين بينهم خبراء إيرانيين، وفقًا لمصادر إعلامية.

وكانت طائرات التحالف العربي، قد شنّت غارات على مواقع حوثية في الحديدة صباح اليوم، في وقت اندلعت فيه اشتباكات ميدانية عنيفة بين الميليشيات الموالية لإيران وقوات دعم الشرعية.

وأفادت مصادر ميدانية بسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي في غارات نفذتها طائرات التحالف العربي، واستهدفت تجمعا للحوثيين في الكلية البحرية بالحديدة.