مواطنون يحاولون إنقاذ عائلة غرقت سيارتهم في نفق طريق ديراب
حاول مجموعة من المواطنين والمقيمين، إنقاذ إحدى العائلات بعد غرق سيارتهم في نفق طريق ديراب جنوب الرياض.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للاتربة والغبار، على ” الشرقية –القصيم – الرياض –حائل -الحدود الشمالية – تبوك – الجوف “ .
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 329 ] نشر منذ 43 دقيقة
ألف نعم بالرجال…
وحسبنا الله على المفسدين..
abdul[ عدد التعليقات: 1478 ] نشر منذ 5 دقائق
وايش اللي دخَّلهم بسيّارتهم في النفق المغمور بالمياه. فكروا حالهم يسُوقون سيارة رامْبو البرمائيّة؟