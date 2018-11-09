” بيتزي ” يعلن قائمة لاعبي المنتخب خلال فترة التوقف

ماجد محمد(صدى):

أعلن الأرجنتين خوان بيتزي، المدير الفني للمنتخب الوطني، عن قائمة لاعبي المنتخب التي ستنضم إلى معسكر الدمام، خلال فترة التوقف.

وتضمنت القائمة:

الحراس: محمد العويس، وليد عبد الله، أمين بخاري، محمد اليامي

الدفاع: ياسر الشهراني، حسين عبد الغني، علي البليهي، عمر هوساوي، حسن تمبكتي، محمد ال فتيل، سلطان الغنام، محمد البريك

خط الوسط: سلمان الفرج، عبدالله عطيف، يحيى الشهري، عبدالرحمن غريب، حسين المقهوي، تيسير الجاسم، تركي العمار، محمد كنو

الهجوم: فراس البريكان، سالم الدوسري، هتان باهبري، فهد المولد، أيمن الخليف، عبد العزيز البيشي