موقف محرج للأمير ” ويليام ” بمحاولة ممثلة لتقبيله

لندن(صدى):

تداول عدد كبير من روّاد مواقع التواصل الإجتماعي، اليوم الجمعة، صورة أظهرت محاولة النجمة البريطانية الشهيرة والفائزة بجائزة الأوسكار ” إيما تومسون ” سرقة قبلة من الأمير ” ويليام ” ، خلال تقديمه جائزةً لها في قصر باكينغهام.

وجاء ذلك بعد قرار القصر الملكي منح ” تومسون ” وسام ” ديمهود ” ، تقديرًا لتاريخها الفني الحافل بالنجاحات والإنجازات، وقدّمه لها الأمير ” ويليام “.

وعلقت ” تومسون ” على واقعة إحراجها للأمير ويليام ومحاولتها تقبيله، قائلة: ” أحب الأمير ويليام كثيرًا، وقد عرفته منذ أن كان صغيرًا في السن، وعندما إلتقيته من جديد، ضحكنا لبعضنا البعض بشكل متحفظ، وقلتُ له هل يمكنني تقبيلك، فردّ قائلاً: لا تفعلي ” .