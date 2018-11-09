بالفيديو.. الأمطار تجتاح مدينة الملك سعود الطبية بالرياض

الرياض(صدى):

اجتاحت الأمطار الغزيرة، مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، اليوم الجمعة، متأثرة بهطولها بغزارة على المنطقة، حيث أدت إلى تكون السيول.

ووثّق المواطنون، مقاطع فيديو من داخل المدينة حيث أكدوا أنهم علقوا بداخلها ولا يقدرون على الخروج؛ بسبب ارتفاع مستوى المياه بشكل كبير عن الأرض.

يشار إلى أن فرق الدفاع المدني في الرياض، قد باشرت عدد من البلاغات عن احتجاز مركبات في تجمعات مياه الأمطار، إلا أنه لم يحدث إصابات.

و دعا المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض محمد الحمادي، إلى الحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناءالبرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة والغير ثابتة أثناء نشاط الرياح.