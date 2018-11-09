5 انتصارات وتعادل واحد في اليوم الأول من الجولة السابعة لدوري الناشئين

نواف السالم(صدى):

انتهت مباريات اليوم الأول من الجولة السابعة من الدوري الممتاز للناشئين والتي شهدت ست مواجهات جمعت الاتفاق والباطن، القادسية والنصر، الفتح والاتحاد، هجر والأهلي، الشباب والخليج، الوحدة والهلال.

وتمكن الأهلي من الفوز على هجر بثلاثة أهداف في المباراة التي جرت على ملعب نادي هجر.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 19 فيما توقف رصيد هجر عند النقطة 9.

وفاز النصر على القادسية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت على ملعب القادسية.

رصيد النصر أصبح 18 نقطة فيما توقف رصيد القادسية عند النقطة 2.

وفاز الاتحاد على الفتح بهدفين دون رد في المباراة التي جرت على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي بالأحساء.

وأصبح رصيد الاتحاد 14 نقطة وتجمد رصيد الفتح عند النقطة 7.

وفاز الشباب على الخليج بهدفين دون رد في المباراة التي جرت على ملعب الشباب، ليصبح رصيد أصحاب الأرض 11 نقطة ويتوقف رصيد الخليج عند النقطة 5

وتعادل الباطن مع الاتفاق بهدفين لكل فريق في المباراة التي جرت على ملعب نادي الاتفاق، وارتفع رصيد الباطن إلى النقطة 7 ، وارتفع رصيد الاتفاق إلى النقطة 8.

وفاز الوحدة على الهلال بهدفين مقابل هدف في المباراة التي اقيمت على ملعب الوحدة في مكة المكرمة، ورفع الوحدة رصيده إلى النقطة 13 وتجمد رصيد الهلال عند النقطة 13.

ومن المقرر أن تُختتم مباريات الجولة يوم السبت بمواجهة واحدة تجمع الجيل والتسامح.