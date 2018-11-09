خلال شهر.. رجال حرس الحدود يحبطون محاولات تهريب نصف طن حشيش

سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد بحري ركن / ساهر بن محمد الحربي .

بأن متابعة رجال حرس الحدود المستمرة لمحاولات الشبكات الإجرامية لتهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت ، بتوفيق الله، خلال شهر صفر من عام ١٤٤٠هـ عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه (٦٠١) ستمائة وكيلو جرام من مادة الحشيش المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم (٤٤) شخصاً ، بينهم (١٦) من الجنسية اليمنية و (١٣) من الجنسية الأثيوبية و (١٣) سعودياً بالإضافة لشخص واحد من الجنسية الأفغانية وآخر من من الجنسية الصومالية ، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة. مبيناً أنه تم إحالة المتهمين والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم إلى الجهات المختصة .

وأكد العقيد الحربي على إستمرار رجال حرس الحدود في تنفيذ مهامهم بعزيمة عالية وحزم لحماية حدود الوطن والتصدي لمحاولات تهريب المواد المخدرة التي تستهدف شباب الوطن ومقدراته ..والله ولي التوفيق.