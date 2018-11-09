إختطاف عريسان وتعذيبهما قبل زواجهما من فتاتي أحلامهم

بيروت(صدى):

كشفت أجهزة الأمن اللبنانية، اليوم الجمعة، عن وقوع حادثة اختطاف لعريسان والفتاتين اللاتان قررا الزواج منهما، من قبل شخصين أحدهم ” سوري ” ، وذلك عقب قرارهم الهرب للزواج بعد رفض أهل الفتاتين مباركة هذا الزواج .

وأوضحت ” أجهزة الأمن ” ، أن العريسان ” أ.ف ” و ” م.ع ” لم يتمكنا من إتمام عقد قرانهما على فتاتي أحلامهما بأي وسيلة، حيث توجّه ” أ.ف ” و ” م.ع ” برفقة الفتاتين إلى محلّة شكا بقصد الزواج، استوقفها المتهمين وطلبا منهما مرافقتهما إلى منطقة الجنوب حيث يملك الأخير منزلًا، بحجة أنّ أحداً لا يستطيع التعرّض لهما في تلك المنطقة.

وأوضحت ” أجهزة الأمن ” ، أن المتهمين عمدوا إلى تكبيل أيدي وأرجل ” العريسان ” ، وقاموا بالاعتداء عليهما بالضرب بالأيدي والأرجل والعصي ونزعوا ملابسهما وتصويرهما بواسطة أجهزتهم الخلوية، كما سرقوا منهم مبلغ مالي كان بحوزتهم، وسرقة الأجهزة الخلوية العائدة لهما وتركوهما وغادروا المحلّة.

وأكدت ” أجهزة الأمن اللبنانية ” أنه بمواجهة المتهمين اعترفوا بأنهما يقيمان في البلاد بصور غير مشروعة، وتم إحالتهم للمحاكمة بتهمة الخطف، وحجز حرية المدعيين والتعذيب الجسدي والمعنوي بالمجني عليهم وسلبهما أموالهما وهواتفهما الخلوية.