جد وجدة يدفنان زوجة ابنهما حية لهوسهم بالأحفاد

برازيليا(صدى):

دفن زوجان برازيليان تجاوزا عمر الـ60، زوجة ابنهما حية في الخرسانة وخباءها تحت فناء منزلهما؛ لهوسهم بأحفادهم، وحتى يتمكنا من الحصول على حضانتهم

واختفت الضحية منذ 2 أكتوبر، عندما قابلت جدود الطفلين لفتح حساب جديد لأطفالها في أحد البنوك، ثم تم اقتيادها إلى السيارة ودفنها؛ لتعثر الشرطة على جثة الزوجة، على مسافة مترين تقريبًا تحت فناء تم بناؤه حديثا في منزل مستأجر بالقرب من ساو باولو بالبرازيل.

وعند العثور على الجثة، كانت متحللة بشدة، ولم يكن من السهل تحديد الهوية سوى من خلال بصمات الأصابع، وتعتقد الشرطة أنه دفنت على قيد الحياة، ولكن ينتظر فحص الطب الشرعي.