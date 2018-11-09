جد وجدة يدفنان زوجة ابنهما حية لهوسهم بالأحفاد
دفن زوجان برازيليان تجاوزا عمر الـ60، زوجة ابنهما حية في الخرسانة وخباءها تحت فناء منزلهما؛ لهوسهم بأحفادهم، وحتى يتمكنا من الحصول على حضانتهم
واختفت الضحية منذ 2 أكتوبر، عندما قابلت جدود الطفلين لفتح حساب جديد لأطفالها في أحد البنوك، ثم تم اقتيادها إلى السيارة ودفنها؛ لتعثر الشرطة على جثة الزوجة، على مسافة مترين تقريبًا تحت فناء تم بناؤه حديثا في منزل مستأجر بالقرب من ساو باولو بالبرازيل.
وعند العثور على الجثة، كانت متحللة بشدة، ولم يكن من السهل تحديد الهوية سوى من خلال بصمات الأصابع، وتعتقد الشرطة أنه دفنت على قيد الحياة، ولكن ينتظر فحص الطب الشرعي.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 37971 ] نشر منذ 5 ساعات
موته شنيعة😐
السعودي[ عدد التعليقات: 611 ] نشر منذ 4 ساعات
يالطيف على الاجرام
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11653 ] نشر منذ 4 ساعات
أبك حسبي الله علاهــم ليت والله من دفنهم في خلاط إسمنت .😡😡.
ابن البلد[ عدد التعليقات: 1360 ] نشر منذ 4 ساعات
مجرمون
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58085 ] نشر منذ 3 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, إرهابيون مجرمون ,,