عصابة تختطف وتغتصب فتيات.. والشرطة تفك اللغز

مليكة فؤاد(صدى):

تعرَّض شخص وثلاث فتيات إلى السرقة تحت تهديد السلاح، حيث تم احتجاز فتاتين منهم واغتصابهما فتاتين، من قبل عصابة مكونة من خمسة أشخاص.

وأوقفت الشرطة المغربية، شخصين في مدينة أكادير، للاشتباه في تورطهما في قضية الاحتجاز والاغتصاب المقرون بالسرقة بالعنف.

وعثرت الشرطة، بحوزهما على ساطور من الحجم الكبير، وثلاثة سكاكين، ومبالغ مالية، وكذلك هواتف محمولة يشتبه في كونها من المتحصلات الإجرامية.

ولا تزال الشرطة تبحث عن بقية المشاركين في تنفيذ الأفعال الإجرامية.