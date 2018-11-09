بالفيديو.. عروض زواج بالجملة لنجمة شهيرة: ” روح شوف واحدة على قدك “

أميره خالد(صدى):

كشفت نجمة برنامج ستار أكاديمي، أمل العنبري، عن تلقيها عروضًا للزواج عبر تطبيق ” انستجرام ” .

وأعربت في مقطع فيديو لها، عن رفضها الارتباط بشخص لا تعرفه من قبل، مبدية استنكارها لمثل هذا النوع من الرسائل.

وأكدت أن الزواج ليس من أولوياتها في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن هناك نوع من الرجال يختبئ تحت شماعة الزواج من أجل خداع وإبهار بعض البنات الراغبات في الارتباط.

وردت على العروض، قائلة: ” مو أنا روح شوف واحدة على قدك ” .