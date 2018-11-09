بالفيديو.. السيول تجتاح أحياء الرياض والأمانة تتدخل لشفط المياه

الرياض(صدى):

شهدت مدينة الرياض، اليوم الجمعة، هطول أمطار غزيرة على أحيائها، ما أدى إلى تكون السيول، ما أثر على حركة السير والمرور.

ووثَّقت مقاطع فيديو، السيول في حي البديعة غرب الرياض، وكذلك حي الشفاء جنوب غرب الرياض حيث امتلأت المياه في نفق الشفا بشكل كامل.

و سارعت أمانة الرياض وفرق الدفاع المدني، إلى شفط مياه السيول والأمطار وفك الإنفاق أمام المركبات جراء هطول الأمطار بغزارة.

كما باشرت فرق الدفاع المدني في الرياض، عدد من البلاغات عن احتجاز مركبات في تجمعات مياه الأمطار، إلا أنه لم يحدث إصابات.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للاتربة والغبار في عدد من مناطق المملكة.