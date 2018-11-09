الفنانة ” حلا نوره ” تعلن اعتزالها عقب انتشار فيديو والدتها

أميرة خالد(صدى):

كشفت الفنانة السعودية المقيمة بالكويت ” حلا نوره ” ، اليوم الجمعة، عن قرار اعتزالها الفن، وقالت عبر ” إنستغرام ” : ” أنا آسفة أعلن اعتزالي تعبت من الشهرة وعواقبها، والاعتزال فيه راحة للنفس ” ، وحذفت جميع صورها وأغلقت الحساب.

وأكملت ” حلا ” : ” سألتزم الصمت واشتري راحتي أحسن ليه جذي ابتعد عن السب والقذف وذنوب على الفاضي من ضوضاء السوشال ميديا وإزعاجها، ونلتقي على خير، وأطهر قلبي ونفسي بالعمرة وأغذي روحي فيها، ما في أجمل من التقرب إلى الله ” .

يأتي قرار الفنانة بالاعتزال عقب إعلان خبر وفاة والدتها، بظهور الأخيرة ” فتحية الكيلاني ” لتكذب خبر وفاتها، معبرة عن استيائها الشديد من تصرف ابنتها، خلال فيديو بث مباشر قائلة: ” مرحبا أنا والدة الفنانة حلا نوره الكويتية اللي أعلنت أن وفاتي كانت قبل أيام ودفنتني بالحياة من أجل الشهرة ” .