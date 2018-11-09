تحقيق حكومي في اتهامات بالعنصرية والتمييز لباريس سان جيرمان

طلال الغامدي(صدى):

يواجه نادي باريس سان جيرمان اتهامات حكومية بالعنصرية والتمييز في اختيارات اللاعبين الناشئين بالنادي، ودعت وزيرة الرياضة الفرنسية روكسانا مارسينيو للتحقيق في الامر.

واوضحت مارسينيو ان باريس سان جيرمان متهم باختيار المواهب الصغيرة والناشىين على اسس عرقية وهو ما يخالف كل الاعراف.

وتابعت:” لا يمكننا التسامح ابدا في التمييز بين مواهب كروية على اساس الوان بشرتهم او اعراقهم”.

وتعود الاتهامات للنادي الباريسي بين عامي ٢٠١٣ و ٢٠١٨ لكن النادي ان لا علاقة له بتلك الاتهامات مؤكدا ان ما وقع كان بسبب كشاف خاص يتعامل مع النادي وهو من كان يقدم اللاعبين للنادي ويبدو انه كان يختارهم على اسس عنصرية، وفقا لتصريحات مسؤولي باريس.