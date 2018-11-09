بالصور.. نيكولا Tre . . شاحنة هيدروجينية كهربائية مصممة للطرق الأوروبية بدون سائق

واشنطن(صدى):

كشفت شركة نيكولا عن شاحنة جديدة كلياً تحمل اسم Tre اللفظ النرويجي للرقم ثلاثة ، وهي شاحنة هيدروجينية مصممة بصورة خاصة للطرق في أوروبا, ويوافق الاسم خطط الشركة لاختبارات الشاحنة على الطرق الأوروبية بحلول عام 2020. وستعرض الشاحنة بباقة من التجهيزات والخيارات ، حيث ستتراوح قوتها بين 500 و1000 حصان كما ستأتي بمنظومة دفع هيدروجينية كهربائية ستمكن السيارة من قطع مسافة تتراوح بين 500 و1200 كم.

ونظرا لتصميم الشاحنة لأوروبا ،فإنها ستحقق قيود الحجم والطول في القارة هذا جنبا إلى جنب مع التصميم الأكثر تقليدية ، وسوف يساعد ذلك على وضعها بعيدا عن نيكولا One وTwo. كما اقترح الرئيس التنفيذي لشركة نيكولا تريفور ميلتون أن يتم عرض النموذج في النهاية بنظام قيادة مستقل من المستوى 5. وكما أوضح ، فإن ” Tre ” ستصبح ” الشاحنة الأوروبية التجارية ذات الانبعاثات الصفرية التي سيتم تقديمها بمكابح مطورة ونظام توجيه قوي وبطاريات بالكبح 800Vdc ونظام خلايا وقود هيدروجيني بقدرة 120 كيلو واط ، وكلها نظم ضرورية لتحقيق المستوى 5 من القيادة الذاتية للشاحنة.

وإذا سار كل شيء حسب الخطة ، فإن Tre ستدخل الإنتاج حوالي عام 2022 أو 2023. ولم تذكر الشركة أين سيتم بناء النموذج ، لكنها أشارت إلى أنها في مراحل التخطيط الأولية لتحديد الموقع المناسب لتصنيعه في أوروبا.

” وفي الوقت الذي أصدرت فيه نيكولا صوراً للشاحنة ، فإن هذا النموذج لن يحتفل بأول ظهور عالمي له حتى أبريل القادم حيث سيتم عرضه كنموذج أولي في حدث خاص في فينيكس ، بولاية أريزونا الأمريكية.

وإلى جانب تقديم Tre ، قالت نيكولا إنها تعتزم امتلاك أكثر من 700 محطة للتزود بالوقود الهيدروجيني في جميع أنحاء كندا والولايات المتحدة بحلول عام 2028. ومن المقرر أن تأتي أول محطة أوروبية في حوالي عام 2022 ومعظم الأسواق الأوروبية ستغطيها محطات تزويد الوقود بالهيدروجين بحلول عام 2030.