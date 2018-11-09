بالفيديو.. غزارة الأمطار تتسبب بغرق مركبات بنفق ” ديراب ” بالرياض

حمود العنزي(صدى):

رصدت إحدى مقاطع الفيديو غرق عدد من المركبات بنفق طريق ” ديراب ” بالرياض؛ إثر سقوط أمطار غزيرة.

وظهر بالفيديو نفق ” ديراب ” وهو ممتلئ بمياه الأمطار والمركبات غارقة فيه.