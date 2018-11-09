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بالفيديو.. غزارة الأمطار تتسبب بغرق مركبات بنفق ” ديراب ” بالرياض

بالفيديو.. غزارة الأمطار تتسبب بغرق مركبات بنفق ” ديراب ” بالرياض
حمود العنزي(صدى):

رصدت إحدى مقاطع الفيديو غرق عدد من المركبات بنفق طريق ” ديراب ” بالرياض؛ إثر سقوط أمطار غزيرة.

وظهر بالفيديو نفق ” ديراب ” وهو ممتلئ بمياه الأمطار والمركبات غارقة فيه.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 327 ] نشر منذ 21 دقيقة

فزيعععععع
أوي يا قماعة

[ عدد التعليقات: 11649 ] نشر منذ 7 دقائق

لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله .
.
الحـافــــظ الله ســبــحانه .

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