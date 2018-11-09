نشر : منذ 2 ساعتين 3٬103 2 الاخبار المحلية بالفيديو.. غزارة الأمطار تتسبب بغرق مركبات بنفق ” ديراب ” بالرياض حمود العنزي(صدى): رصدت إحدى مقاطع الفيديو غرق عدد من المركبات بنفق طريق ” ديراب ” بالرياض؛ إثر سقوط أمطار غزيرة. وظهر بالفيديو نفق ” ديراب ” وهو ممتلئ بمياه الأمطار والمركبات غارقة فيه. الوسوم:الرياض, صوت_المطر
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 327 ] نشر منذ 21 دقيقة
فزيعععععع
أوي يا قماعة
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11649 ] نشر منذ 7 دقائق
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله .
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الحـافــــظ الله ســبــحانه .