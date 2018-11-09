توقيع اتفاقية تعاون بين دوائي والخدمات الطبية للقوات المسلحة

سعيد العجل(صدى):

وقَّعت الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي ” جمعية دوائي ” والإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة اتفاقية تعاون تهدف إلى تطوير سبل التعاون في مجال التدريب وبرامج التثقيف الدوائي والمشاركة في التوعية والتثقيف وتنفيذ البرامج والمبادرات.

وتأتي الاتفاقية لتسخير وتبادل المعلومات والخبرات والمجال البحثي والاستشارات الطبية بما يمتلكه الطرفين من إمكانيات وكوادر بشرية وللدور التكاملي بين جمعية دوائي والخدمات الطبية للقوات المسلحة ومستشفياتها العسكرية في مختلف مناطق المملكة.

يذكر أن هذا التعاون يجسد أهداف جمعية دوائي لبناء نموذج وطني رائد ضمن مشاريعها التي أطلقت مؤخراً بما يضمن التكامل في الأدوار و بناء الشراكات الاستراتيجية بين القطاعات الحكومية والجمعيات الغير ربحية والسعي دائماً في تفعيل التواصل مع كافة الجهات لدور كلاً منهما المجتمعي.