عناية تشارك بالحملة الإقليمية للتوعية بمرض التصلب العصبي

سعيد العجل(صدى):

برعاية معالي وزارة الصحة د. توفيق الربيعة انطلقت الحملة الإقليمية الأولى بالمنطقة العربية لرفع الوعي بمرض التصلب العصبي 2018م وتستمر طيلة شهر نوفمبر تحت وسم #احلاميمثلاحلامك .. بالشراكة مع الإتحاد الدولي للتصلب العصبي، قامت بتغطيتها العديد من الجمعيات والمراكز في الوطن العربي، حيث شاركت معها جمعية عناية لرعاية المرضى – وهي جمعية غير ربحيه- متمثلة بفريقها معين التطوعي الصحي.

(أحلامي مثل أحلامك) شعار سيتوهج طوال شهر نوفمبر ليتوج مرضى التصلب العصبي بالأمل والعزيمة والإصرار , وُضعت الحملة لزيادة التقارب بين مرضى التصلب وبقية المجتمع ,هدفها الأساسي نشر التوعية بفئة الشباب لتمكن الشباب المصابين بالتصلب العصبي المتعدد من التغلب على صعوبات العيش مع المرض حتى يستمروا في ملاحقة أحلامهم، تماماً مثلما يفعل الشباب غير المصابين.

أما من الناحية العملية فقد أكد أ. عبدالرحمن المساعد قائد فريق معين التطوعي الصحي بتجهيز كافة ما يلزم من أدوات وموارد بشرية ، والتخطيط الجيد لهذه الحملة على الرغم من انجازاته السابقة لها في خدمة مرضى التصلب العصبي بالاستشارات والتوعية عن المرض , وكان التجهيز للحملة بإعداد فريق مختص تم تدريبه بورش عمل مكثفه.

تهدف الحملة للوصول للفئة المستهدفه بالتوعية في المدارس والجامعات وأماكن التجمعات واستغلال اي فرصة لنشر الوعي بنطاق واسع وفق عدة برامج وأنشطة مختلفه سواءً عن طريق الانشطة الإعلامية او التعليمية او التفاعلية.

” تحديت المرض بإصرار وعزيمه بعد التوكل على الله وكتابي يحكي القصة ” صباح الأحمري واحدة من عضوات فريق معين, وإحدى المريضات بالتصلب والتي لم يمنعها المرض من مزاوله حياتها بشكل فاق الطبيعي نحو النجاح , تم اطلاق كتابها (التصلب اللويحي أهداني النجاح) تزامناً مع انطلاق الحملة في أولى مشاركات الفريق.