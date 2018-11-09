أمن الطرق يحذر قائدي المركبات على طرق الرياض

حمود العنزي (صدى):

طالبت القوات الخاصة لامن الطرق جميع المواطنين والمقيمين باخذ الحيطة والحذر في ظل التقلبات الجوية الشديدة التي تشهدها مدينة الرياض في الوقت الراهن.

وقال الحساب الرسمي لامن الطرق على موقع تويتر اليوم الجمعة ” ‏يرجى من مستخدمي الطرق بمنطقة الرياض أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لماتشهده معظم الطرق من أمطار غزيرة ” .

وتشهد منطقة الرياضة في الساعات القليلة الماضية سقوط امطار غزيرة سالت على اثرها الاودية مما تسبب في عدم وضوح الرؤية وعرقلة حركة السير الطبيعية على الطرق العامة.