وسائل الإعلام البريطانية تنفي تغيير اسم شارع السفارة السعودية في لندن

لندن(صدى):

اكدت وسائل اعلامية بريطانية عدم صحة ما تم الترويج له خلال الايام القليلة الماضية بشان تغيير اسم الشارع الذي تقع به السفارة السعودية في العاصمة الانجليزية لندن.

واوضحت ان جميع تلك الانباء التي تحدثت عن تغيير اسم الشارع ليسمى باسم جمال خاشقجي عبارة عن شائعات ترددها صحف قطرية وايرانية دون سند، مشيرة إلى قيام شخصين بوضع لوحة مزيفة مكتوب عليها ” خاشقجي ستريت ” باللغة الإنجليزية أمام السفارة السعودية، كما تم التقاط عدداً من الصور للوحة وتوزيعها على بعض وسائل الإعلام.

وأضافت ان المسؤول عن هذه الشائعة هم بعض الناشطين السياسيين العرب في لندن والذين نقلت عنهم وسائل اعلامية غير مهنية تلك المعلومة الخاطئة.