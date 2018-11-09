بالفيديو والصور.. توقف السحابة الماطرة بعد اقترابها من الرياض

محمد السعران(صدى):

توقفت السحابة الماطرة التي اقتربت من الرياض، حيث تسببت غزارة الأمطار في أعطال السيارات وتجمعات مياه بالشوارع.

وغمرت مياه الأمطار معظم شوارع المملكة والتي يصعب على المواطنين السير فيها أثناء الخروج والتنقلات.

وأعرب رواد التواصل الاجتماعي عن دهشتهم من منظر السحابة والغيوم التي غمرت سماء معظم المحافظات في المملكة، مما جعلهم يطالبون المواطنين والوافدين بأخذ الحيطة والحذر

يذكر أن معظم مناطق المملكة تشهد موجة من الأمطار الغزيرة والسيول في تلك الآونة، كما تصدر هيئة الأرصاد تنبيهات وتحذيرات للمواطنين بشأن الحالة الجوية الماطرة.