بالفيديو .. لن تصدق حالة الفنان الشاب عبد الله المقبالي بعد تعرضه للمرض

أميرة خالد(صدى):

قرر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، قرر تقديم المساعدة للفنان العماني عبد الله المقبالي وتسهيل علاجه في أي مكان في العالم ، وذلك بعد أن نشر الإعلامي الإماراتي منذر المزكي فيديو يوضح تدهور حالة ” المقبالي ” إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة .

وظهر الفنان الخليجي في الفيديو يناشد جمهوره بالدعاء له فيما زفرت عيناه بالدمع من شدة شعوره بالألم وعجزه عن العلاج في تايلاند أو الهند نظراً لإرتفاع تكلفة العلاج من مرض سرطان المعدة الذي أصابه .

وعقب إعلان ولي عهد أبو ظبي تكفه بعلاج الفنان عبد الله المقبالي أعرب الأخير عن سعادته الكبيرة وقال: “والله، أشعر أن هذا الخبر منحني أول جرعة علاج وأنه بمثابة ماء بارد صُب على جسدي. هذا أبوي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ”