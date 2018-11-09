” العمرو ” يرعى اختتام بطولة تحدي رجال الدفاع المدني بمكة

محمد السعران تصوير - عبدالمجيد الشميري(صدى):

تحت رعاية الفريق سليمان بن عبد الله العمرو مدير عام الدفاع المدني اختُتمت مساء أمس الخميس بطولة تحدي رجال الدفاع المدني والتي أقيمت بمنطقة مكة المكرمة حيث شهـدت البطولة تنافساً قوياً بين الفرق المشاركة من بداية التصفيات حتى نهايتها وتميزاً ملحوظاً أظهـره المشاركين في قوة التحمل واللياقة البدنية العالية وتنفيذ عدد من المهارات الفنية لرجل الدفاع المدني.

وأوضح مدير الإدارة العامة للتدريب العميد مهندس د. عبد الله الشمراني أن البطولة شملت عدد من المسابقات لعدد من المهارات الفنية في أعمال الإطفاء والإنقاذ .

وبين أن هذه البطولة هدفت إلى اختبار كفاءة الجاهزية واللياقة البدنية لمنسوبينا.

وشكر العميد الشمراني معالي مدير عام الدفاع المدني لاهتمامه بالنشاط الرياضي وموافقته على استمرار هذه الأنشطة؛ لإيمان معاليه بأهمية الأثر الذي تتركه البرامج الرياضية, بما يتوائم مع ما يعترض رجال الدفاع المدني من تحديات تحتاج إلى تهيئتهم لياقياً وبدنياً.

وفي ختام البطولة سلم معالي مدير عام الدفاع المدني كأس البطولة والجوائز للفائزين.

حيث حصلت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة على المركز الأول في مسابقة تحدي رجال الدفاع المدني على مهارات حوادث السيارات ، وحصلت مديرية الدفاع المدني بالمدينة المنورة على المركز الأول في مسابقة تحدي رجال الدفاع المدني على مهارات الإنقاذ، كما حصلت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة على المركز الأول في مسابقة تحدي رجال الدفاع المدني على مهارات الإطفاء. وضمن مسابقة تحدي رجال الدفاع المدني على مهارات السلالم حصلت مديرية الدفاع المدني بمنطقة القصيم عليها.

وشكر معاليه جميع المشاركين والداعمين والجهات المشاركة والاعلاميين على مساهمتهم الفعّالة في انجاح هذا المحفل الرياضي.