أم تتهم زوجها باغتصاب طفلتهما ذات ال3 سنوات والنيابة تبدأ التحقيق

القاهرة(صدى):

القت الشرطة المصرية القبض على سائق اتهمته زوجته باغتصاب طفلتهما البالغة من العمر 3 سنوات، واحيل للنيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة.

وتقدمت الام وتدعى نورهان إلى قسم الشرطة في منطقة المعصرة ببلاغ ضد زوجها وقالت انه تعدى على طفلته، قبل ان يحال للنيابة التي طابت تقرير طلبت تقرير الطب الشرعي للتاكد من اتهامات الام قبل احالة الاب الجاني للقضاء.