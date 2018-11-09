أمطار غزيرة بجدة تتسبب في ارتباك الحركة المرورية

نايف السالم(صدى):

هطلت صباح اليوم الجمعة أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة جدة.

حيث تسبب هذا الأمر في ارتباك الحركة المرورية؛ وذلك بسبب ارتفاع منسوب المياه في بعض الطرقات وتحول عدد من الشوارع إلى شبه مستنقعات مائية، وتعطلت عدد من المركبات.

وكان مركز إدارة الأزمات والكوارث بالعاصمة المقدسة قد أعلن أن محافظة جدة شهدت هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة اليوم، شملت أحياء المحافظة والأجزاء المجاورة.