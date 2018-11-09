رجل أعمال سعودي يستحوذ على شركة طيران باكستانية

نايف السالم(صدى):

كشفت شركة الطيران الباكستانية ” شاهين SAI ” أنها انتهت من صفقة استحواذ مع رجل أعمال، ومن المرجح أن يتم الإعلان عن كامل تفاصيل الصفقة خلال شهرين.

وفي هذا السياق، قال جاويد سهباي، الرئيس التنفيذي بالإنابة: ” لقد انتهينا من الصفقة مع رجل أعمال سعودي، وسنعلن التفاصيل في مؤتمر صحفي ” .

وتابع: ” الاستثمارات السعودية تساعد في دعم الاقتصاد الباكستاني، وهذه الصفقة ستساهم بشكل كبير في تطوير صناعة الطيران في باكستان ” .

كما أوضح ” سهباي ” أن شركة الطيران الباكستانية ” شاهين ” ستعود خلال أسابيع قليلة إلى السماء؛ وذلك بعد أن واجهت مصاعب مالية كبيرة في أوقات سابقة أثّرت على قطاع الطيران الباكستاني وموظفي الشركة.