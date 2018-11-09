مفاجأة.. والدة ” حلا نورة ” تبث فيديو مباشر بعد إعلان الأخيرة وفاتها

خالد الظفيري(صدى):

في مفاجأة من العيار الثقيل خرجت والدة الفنانة الكويتية حلا نورة في فيديو بث مباشر لتكذب خبر وافاتها المزعوم الذي نشرته إبنتها عبر صفحتها الشخصية بـ ” إنستجرام ” .

وعبرت والدتها فتحية الكيلاني عن بالغ حزنها بعد تصرف إبنتها الغريب قائلة : ” الحمد لله أنا حية أرزق، وموجودة في فلسطين حاليًا.. حقيقة أنا كمان مصدومة مثلكم من الخبر.. ما بعرف إنه ممكن حدا يموت أمه بالحياه “.

واعتبرت والدتها تصرف نوره بأنه عمل إجرامي بهدف الشهرة أو البعد، قائلة : ” إذا كان البعد أو الوحدة سبب لذلك.. فما يصير إن بنت في العالم تدفن أمها وهي عايشة بالحياة ”

يذكر أن حلا نشرت خبر وفاة والدتها على إنستجرام قائلة: ” انتقلت إلى رحمة الله، والدتي فتحية محمد الكيلاني.. البقاء لله.. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون “.