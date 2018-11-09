هيونداي وكيا سوف يقدمان ألواح شمسية لبعض الموديلات المحددة

طوكيو(صدى):

تطور كيا وهيونداي ألواح شمسية تولد الكهرباء يمكن وضعها في سقف السيارة أو غطاء المحرك واستخدام ما توفره كطاقة اضافية كهربائية تضاف للمحرك التقليدي أو النظام الهايبرد او البطاريات الكهربائية . وهناك 3 نظم للشحن الشمسي قيد التطوير والنوع الأول من الأسقف المزودة بالألواح الشمسية والثاني سقف بألواح شمسية شبه شفافة والنوع الثالث سيكون غطاء حقيبة خلفية خفيف الوزن.

وأول هذه الألواح ستستخدم في الموديلات الهايبرد وسيتم وضعها في أسقف السيارات وسيتم انتاج هذه الألواح بكميات كبيرة ، واعتماداً على ظروف الطقس فهذا النظام يمكنه شحن بطارية السيارة بين 30 و60% خلال يوم واحد. أما الألواح شبه الشفافة فمن المقرر أن تستخدم حصرياً للسيارات بمحركات احتراق داخلية وسيتم تزويد هذه الألواح للسقف البانورامي وهو ما يمكن معه تطبيق خاصية الشفافية.

وقالت هيونداي وكيا أن سياراتها بنظام ICE مع ألواح شمسية فوق السقف ستزيد مبيعات كلاهما . أما النوع الثالث من الألواح الشمسية التي توضع على غطاء الحقيبة الخلفية . وفي المستقبل سيتم توفير مزيد من خيارات توليد الطاقة الكهربائية بما في ذلك ألواح الشمس المولدة للطاقة التي سيتم توصيلها بالسيارات .