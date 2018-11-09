مصادر بمؤسسة جسر الملك فهد تنفي خفض الرسوم وتدشين مسار سريع لرجال الأعمال
أكدت مصادر بالمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، عدم صحة الأنباء المتداولة عن دراسة تخفيض الرسوم، ومقترح المسارات السريعة لرجال الأعمال .
وقالت المصادر أن الشائعات نتجت عن استفسار من أحد الحضور في الندوة التي عُقدت في لقاء الثلاثاء الشهري بغرفة الشرقية، بينما لم يصرّح بهذا الحديث أيُّ مسؤولٍ في المؤسسة .
وكانت صحف ومواقع إلكترونية قد نشرت أن المؤسسة تدرس تخفيض الرسوم في غير أوقات الذروة، التي تشهد انخفاضاً في أعداد المركبات والمسافرين، وذلك من أجل المساهمة في تخفيف الازدحام .
كما نشرت أخبار مغلوطة عن مقترح تتم دراسته لعمل مسار خاص سريع للراغبين في تسريع إجراءات السفر مقابل مبلغ مقترح نحو 500 ريال أو أكثر لرجال الأعمال
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