مصادر بمؤسسة جسر الملك فهد تنفي خفض الرسوم وتدشين مسار سريع لرجال الأعمال

عادل الحربي(صدى):

أكدت مصادر بالمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، عدم صحة الأنباء المتداولة عن دراسة تخفيض الرسوم، ومقترح المسارات السريعة لرجال الأعمال .

وقالت المصادر أن الشائعات نتجت عن استفسار من أحد الحضور في الندوة التي عُقدت في لقاء الثلاثاء الشهري بغرفة الشرقية، بينما لم يصرّح بهذا الحديث أيُّ مسؤولٍ في المؤسسة .

وكانت صحف ومواقع إلكترونية قد نشرت أن المؤسسة تدرس تخفيض الرسوم في غير أوقات الذروة، التي تشهد انخفاضاً في أعداد المركبات والمسافرين، وذلك من أجل المساهمة في تخفيف الازدحام .

كما نشرت أخبار مغلوطة عن مقترح تتم دراسته لعمل مسار خاص سريع للراغبين في تسريع إجراءات السفر مقابل مبلغ مقترح نحو 500 ريال أو أكثر لرجال الأعمال