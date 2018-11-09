كيم كارداشيان تورط حارسها في غرامة 6.1 مليون دولار!

واشنطن(صدى):

وضعت إحدى شركات التأمين الأمريكية الحارس الشخصي لنجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان، في موقع حرج بعدما قاضته، وطالبته بتعويض ضخم تبلغ قيمته 6.1 مليون دولار.

وتتهم شركة التأمين الأمريكية (إيه آي جي) الحارس باسكال دوفييه وشركته التي تولت تأمين كيم كارداشيان بالإهمال، بعدما اضطرت الشركة لدفع قيمة مجوهرات سرقت منها قبل عامين في باريس.

وتعرضت كيم كارداشيان للسرقة في باريس في عام 2016 عندما كانت هناك لحضور فعاليات أسبوع الموضة بالعاصمة الفرنسية، وعندما اصطحب الحارس شقيقتيها كورتني وكيندال لإحدى الحانات، تعرضت كيم للسرقة داخل الفندق وفقدت مجوهراتها بعد أن قيدها الجناة ولصقوا فمها بشريط لاصق.

وتؤكد شركة التأمين أن دوفييه وشركته لم يلتزما بشروط حراسة كارداشيان مما تسبب في سرقتها، ثم اضطرت الشركة لاحقا لتعويضها.