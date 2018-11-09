7 خطوات يتم اتخادها بحق الحدث المخالف بنظام الأحداث الجديد
قام نظام الأحداث الجديد بتحديد 7 خطوات يتم اتخاذها، بحق الحدث الذي ارتكب مخالفة ولم يبلغ من العمر 15 عامًا.
وعن هذه الخطوات فإنها تشمل ” لمن له الولاية ” توبيخه وتحذيره أو تسليمه لمن يعيش معه من الأبوين أو منعه من ارتياد أماكن معينة لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، أو منعه من مزاولة عمل معين.
كذلك يمكن أن يتم وضعه تحت المراقبة الاجتماعية في بيئته الطبيعية لمدة لا تتجاوز سنتين، أو إلزامه بواجبات معينة لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، أو الإيداع في مؤسسة اجتماعية أو علاجية لمدة لا تتجاوز سنة، بشرط أن يكون متمًا ” الثانية عشرة ” من عمره وقت ارتكابه الفعل المُعاقب عليه.
أما فيما يتعلق بـ ” حالات التلبس ” ، فيجب مراعاة إبلاغ ولي أمره فورًا أو من يقوم مقامه أما في غير حالات التلبس فيراعى حال الحدث، وأن يكون القبض عليه بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه أو مندوب من الدار أو بما يمنع الخلوة أو الانفراد به، ويحاط الحدث وولي أمره أو من يقوم مقامه بالتهمة المنسوبة إليه، وتحدد اللائحة إجراءات القبض.
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