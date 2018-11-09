7 خطوات يتم اتخادها بحق الحدث المخالف بنظام الأحداث الجديد

حمود العنزي(صدى):

قام نظام الأحداث الجديد بتحديد 7 خطوات يتم اتخاذها، بحق الحدث الذي ارتكب مخالفة ولم يبلغ من العمر 15 عامًا.

وعن هذه الخطوات فإنها تشمل ” لمن له الولاية ” توبيخه وتحذيره أو تسليمه لمن يعيش معه من الأبوين أو منعه من ارتياد أماكن معينة لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، أو منعه من مزاولة عمل معين.

كذلك يمكن أن يتم وضعه تحت المراقبة الاجتماعية في بيئته الطبيعية لمدة لا تتجاوز سنتين، أو إلزامه بواجبات معينة لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، أو الإيداع في مؤسسة اجتماعية أو علاجية لمدة لا تتجاوز سنة، بشرط أن يكون متمًا ‏‏” الثانية عشرة ” من عمره وقت ارتكابه الفعل المُعاقب عليه.‏

أما فيما يتعلق بـ ” حالات التلبس ” ، فيجب مراعاة إبلاغ ولي أمره فورًا أو من يقوم ‏مقامه أما في غير حالات التلبس فيراعى حال الحدث، وأن يكون القبض عليه ‏بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه أو مندوب من الدار أو بما يمنع الخلوة أو ‏الانفراد به، ويحاط الحدث وولي أمره أو من يقوم مقامه بالتهمة المنسوبة إليه، وتحدد ‏اللائحة إجراءات القبض.‏