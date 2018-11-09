بعد حوادث الطعن.. بيان هام من ملحقية أستراليا للمبتعثين والمقيمين في ملبورن

عادل الحربي (صدى):

وجهت الملحقية السعودية في أستراليا تحذيرا لجميع المقيمين من أبناء المملكة في مدينة ملبورن على خلفية جرائم الطعن التي وقعت خلال الساعات القليلة الماضية.

وقالت الملحقية في بيان مصغر اليوم الجمعة، إن على جميع المقيمين والمبتعثين والمبتعثات في ملبورن ” أخذ الحيطة والحذر بعد وقوع حوادث طعن بوسط المدينة ” .

وقتل شخص وأصيب آخران اليوك الجمعة بعد طعنهم على يد رجل، بينما شهد الموقع نفسه بمدينة ملبورن، تفجيرا لإحدى السيارات، قبل أن تطلق الشرطة النار على الجاني، الذي يلتقى العلاج في المستشفى، ووصفت الشرطة حالته بالحرجة.