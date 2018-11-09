روتانا تكشف أسباب غياب محمد عبده عن احتفالات المناطق الشمالية

أميرة خالد(صدى):

تساءل كثير من جمهور الفنان محمد عبده عن وضعه الصحي بعد اعتذاره عن المشاركة في احتفالات المناطق الشمالية بزيارة الملك سلمان وولي العهد لها.

وأوضح المدير التنفيذي لقسم الأعمال والحفلات بشركة روتانا، شربل دوميط إن الحالة الصحية لمحمد عبده جيدة، لكنه غاب عن احتفالات المناطق الشمالية بزيارة الملك سلمان، بسبب تواجده في باريس لمراجعة طبيبه الخاص في العاصمة الفرنسية.

وأكد أنه كان من الصعب تغيير موعد الطبيب الأمريكي الذي يأتي إلى باريس كل فترة، مشيرا إلى أن محمد عبده أجرى كل الفحوصات اللازمة والروتينية المطلوبة، خاصة أن بات حريصه جدا على المتابعة المستمرة لحالته الصحية منذ الأزمة الأخيرة التي تعرض لها.