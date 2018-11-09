5 طرق بسيطة تمكنك من التعامل مع الزوج المسرف

أميرة خالد(صدى):

كشف عدد من الخبراء بالاعلاقات الزوجية ، عن طرق تتمكن المرأة من خلالها التعامل مع زوجها المسرف والغير مؤهل لتحمل المسئوليات المالية .

حيث أكد الخبراء ، أن القضايا المالية من أهم المشاكل التي تنشأ بين الزوجين ، والتي قد تؤدي في الكثير من الحالات إلى عدم الاستقرار وتؤثر على ديمومة العلاقة الزوجية.

ومن هذه الطرق التي تمكن المرأة من التعامل مع زوجها المسرف :

1- التعرف على تاريخ الرجل المالي قبل الارتباط

إن كنت تنوين الارتباط، فلا بد من أن تتعرفي على الوضع المالي لزوجك المستقبلي قبل الزواج، وطريقة إنفاقه المال، إضافة إلى مناقشة السبل التي ينوي من خلالها الرجل تنظيم شؤون الأسرة المالية، وفيما إذا كان من النوع الذي يتعامل مع النفقات بحكمة ودراية وتخطيط.

2- المشاركة في المهام المالية

من الضرورة بمكان أن تشارك المرأة في وضع الميزانية وتنظيم نفقات الأسرة لتكتسب الخبرة المالية الكافية، وتراقب طريقة تعامل زوجها مع الأمور المالية، وتصويب أخطائه وإسداء النصح له، إن كان من النوع المسرف.

3- الحصول على المشورة من المختصين

إن الحصول على مساعدة مستشار مالي يتفهم أهدافك ووضعك المالي، هو طريقة رائعة لمد يد العون لشريكك ومواجهة القضايا التي تعصف بحياتك، ويمكن أن يساعدك المستشار في وضع ميزانية وخطة يتم من خلالها تنظيم النفقات وسداد الديون.

4- ىإسداء النصح للزوج

حاولي أن تقدمي النصيحة بشكل مستمر لشريك حياتك إن كان يتصرف بشكل غير مسؤول فيما يتعلق بالشؤون المالية الخاصة بالأسرة، وتجنبي اللجوء للشجار، لأنه يساهم في تفاقم المشكلة ولا يفضي لإيجاد حلها لها.

5- اتخاذ إجراءات وقائية

إذا قمت بجميع الخطوات السابقة، وما زال زوجك يتصرف بطريقة غير مسؤولة، فمن المهم أن تحمي نفسك عبر بعض الإجراءات، مثل إنشاء حسابات مصرفية خاصة بك، لتوفير مدخرات الأسرة فيها، ودفع كافة المستلزمات المالية للأسرة، ولضمان عدم حصول زوجك على الأموال وإنفاقها في غير محلها.