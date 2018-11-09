طوارئ الطائف تنجح في نقل سيدة تزن 300 كجم من منزلها للمستشفى

حسين العلي(صدى):

نجحت ادارة الطوارئ والكوارث والنقل الاسعافي بصحة الطائف ,بالتعاون مع الهلال الاحمر ,والدفاع المدني في نقل سيدة يصل وزنها الى 300كجم تقريبا من منزلها الى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي لتلقي العلاج اللازم اثر عارض صحي ألم بها.

حيث سارعت الادارة بمجرد تلقي غرفة العمليات البلاغ الى تجهيز احدى سيارات الاسعاف الكبيرة لنقل الحالة .

حيث تم استبعاد النقالة وبعض التجهيزات من كابية المريض,لتتسع لنقل الحالة ..وبالفعل تم نقل الحالة من خلال استخدام البطانيات لحين وصولها الى سيارة الاسعاف ,ومن ثم نقلها الى المستشفى ..تجدرالاشارة الى ان لدى صحة الطائف خبرات متراكمة في نقل مثل هذه الحالات لوجود اكثر من حالة في الطائف ,اوزانها تصل الى 300كجم او اكثر وقد قامت بنقل مثل هذه الحالات الى المستشفيات او اعادة الحالات الى المنازل بالتعاون مع فرق الدفاع المدني ..كما قامت ادارة الطوارئ والكوارث والنقل الاسعافي بصحة الطائف, بتلبية نداء اغاثة انساني لنقل مواطن مريض يعيش في منزله على جهازتنفس خاص ,الى منزل اخر,بعد ان تلقت غرفة العمليات بلاغا من العمليات الامنية الموحدة 911,حيث افاد البلاغ ان احد المواطنين ابلغهم ان يرغب في نقل والده المريض والذي يعيش على التنفس الصناعي من منزله الحالي الى منزل اخر..وقد قامت فرقة طبية برئاسة طبيب بالوقوف على الحالة ,وتم العمل على نقلها بالتعاون مع فرقة من الدفاع المدني ,وتم ايصال الحالة الى المنزل الثاني بكل سلام..واشار مديرادارة الطوارئ والكوارث والنقل الاسعافي بصحة الطائف سعيدالزهراني ,ان الادارة عليها واجب انساني في تقديم مثل هذه الخدمات التي تحتاج الى عناية خاصة ,موضحا ان هناك تكاملا وتنسيقا بين ادارة الطوارئ ومختلف الجهات الاخرى ذات العلاقة مثل العمليات الامنية الموحد ه,وعمليات الهلال الاحمر في سبيل تقديم افضل الخدمات .