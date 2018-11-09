بالصور .. نجلاء فتحي تغيب عن عزاء حمدي قنديل وصهرها يكشف السبب

القاهرة(صدى):

أثار غياب الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي عن حضور عزاء زوجها الإعلامي الراحل حمدي قنديل تساؤلات عديدة في ظل حضور غالبية أقارب الأعلامي الراحل وشقيقه المحامي عاصم قنديل الذي استقبل المعزين بقاعة مناسبات مسجد عمر مكرم بوسط القاهرة .

وكشف المخرج محمد خضر صهر نجلاء فتحي أن الفنانة نجلاء فتحي تخضع للعلاج من صدمة نفسية إثر خبر وفاة ” قنديل ” ، ورفض الأطباء خروجها لتلقي العزاء بسبب تدهور حالتها .

وشهد العزاء حضور عدد كبير من الفنانين والسياسيين والإعلاميين منهم الأمين العام الأسبق للجامعة العربية عمرو موسى، والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي بالإضافة إلى بسمة، خالد يوسف، لبلبة، خالد النبوي، فيفي عبده، نادية الجندي، ودنيا عبد العزيز وغيرهم.