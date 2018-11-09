صورة أسيل عمران ” طفلة ” تشعل انستجرام.. هل تغيرت؟

عادل الحربي(صدى):

تفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة نشرتها الفنانة أسيل عمران تعود إلى مرحلة طفولتها، وتباينت ردود فعلهم عليها بين من رأى أنها ملامحها تغيرت كثيرا، ومن رأى غير ذلك.

الصورة التي نشرتها أسيل عبر حسابها بموقع انستجرام، جمعتها بشقيقها باسل، في مطبخ منزلهما حيث كانت تجلس في الكرسي المخصص للأطفال، علقت عليها فقالت: “من أيام الرياض لما كنا صغار ولما كان باسل عندو شعر. أحبك باسل”.

وأجمع كثير من المعلقين على الصورة على أن ملامح أسيل عمران لم تتغير كثيرا، ووصفوها بالبريئة والجميلةفيما أبدوا إعجابهم بالصورة، فبلغ عدد المعجبين بها 49 ألف متابع حتى كتابة هذه السطور.