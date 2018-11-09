سلمى بلير تعلن عن إصابتها بمرض خطير

واشنطن(صدى):

أعلنت الممثلة الأمريكية سلمى بلير عن إصابتها بمرض التصلب المتعدد؛ الذي يُصيب الدماغ والنخاع الشوكي.

وأوضحت ” بلير ” عبر حسابها الرسمي على ” إنستجرام ” أنها علمت بمرضها في أغسطس الماضي رغم مرضها به منذ سنوات، قائلة: ” أسقط على الأرض في بعض الأحيان، وتسقط الأشياء من يدي ” .

قالت ” سلمى ” : ” ذاكرتي مشوشة قليلا، وأعاني من ارتباك في حركة جانبي الأيسر، لكني أمضى قدمًا ” ، مشيرة إلى أنها تمر بأصعب مراحل الإصابة؛ إلا أنها تريد أن تبعث الأمل لدى المصابين بنفس الحالة.