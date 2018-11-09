قبل نهائي ” ليبرتادوريس ” .. تاريخ ألقاب ريفر بليت وبوكا جونيورز

نواف السالم(صدى):

يشهد إستاد ” لا بومبونيرا ” غدًا السبت، لالتقاء ريفر بليت، وبوكا جونيورز، غداً السبت؛ وذلك في ذهاب الدور النهائي لبطولة كأس ” ليبرتادوريس ” لكرة القدم، ثم يلتقيان إيابًا في 24 نوفمبر الحالي على إستاد ” مونومينتال ” .

ويتطلع ” ريفر بليت ” إلى الفوز بلقب البطولة للمرة الرابعة في تاريخه، فيما يأمل ” بوكا جونيورز ” ؛ لإحراز اللقب للمرة السابعة في تاريخه؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبرز الحقائق عن الناديين.

تأسس نادي ” ريفر بليت ” في 25 مايو 1901، وحظى بـ 48 لقبًا من الألقاب المحلية الأفريقية و 15 لقباً دوليً، وحصد 3 ألقاب في كأس ” ليبرتادوريس ” .

أما نادي ” بوكا جونيورز ” فقد تأسس في 3 أبريل 1905، وحصد 44 لقبًا محليًا بالإضافة لـ 18 لقبًا دوليًا، و6 ألقاب بكأس ” ليبرتادوريس ” .