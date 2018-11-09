” بومبيو ” يضع إيران أمام خيارين.. ويوضح الهدف من العقوبات

واشنطن(صدى):

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة لا ترى أي إشارات لاستعداد إيران للجلوس إلى طاولة المفاوضات، لكنها تأمل أن تقوم طهران بذلك.

وأضاف بومبيو، قائلا:” حتى الآن لم نر أي إشارات تدل على ذلك، لكننا نأمل في أنهم سيقومون السلطات الإيرانية بذلك ” ، مشددا: ” على القيادة أن تختار إن كانت تريد لشعبهم أن يأكل أم لا ” .

ولفت بومبيو إلى أن الهدف من العقوبات الأمريكية هو وقف التأثير الإيراني الذي يزعزع الاستقرار في المنطقة وحملة الاغتيالات المدبرة في أوروبا ووقف دعم طهران لميليشيا حزب الله اللبناني ويستغل ثروات الشعب الإيراني للتحريض على الإرهاب حول العالم.

وأبان أن العقوبات لا تهدف بأي شكل من الأشكال إلى إلحاق الأذى بالشعب الإيراني، منوها إلى تفهم الولايات المتحدة لاحتياجات الناس من دواء وطعام لا بد من توافره بشكل كافي.

وتابع أن الولايات المتحدة تسعى إلى تخلص القادة في طهران إلى ما هو في مصلحتهم، ومصلحة الشعب الإيراني، موضحاً أن العقوبات لا تتعلق بمجرد القدوم إلى طاولة المحادثات، ولا المفاوضات، ولكن تغيير السلوك، فإيران تسلح ميليشياتها الحوثي في اليمن.