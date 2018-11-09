8 أسباب تدفع الرجل لخيانة زوجته

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

أكدت نور البكري مدربة الأنوثة والذكاء العاطفي ، أن الرجل الخائن في المجتمعات الشرقية يبرر لنفسه الخيانة من خلال مبررات مختلفة كhن العلاقة لم تصل لعلاقة جنسية كاملة أو أنها لا تتجاوز الكلام في التليفون .

وعن دوافع خيانة الزوج لزوجته استعرضت نور 7 أسباب لهذا السلوك.

1- لديه احتياج عاطفي غير مشبع من قبل زوجته كاحتياجه للحنان أو الدعم أو التقدير مما يدفعه للبحث عنه خارج المنزل.

2- إحساسه بتغير شريكة حياته كتغير سلوكياتها في التعامل للأسوأ أو إهمالها في مظهرها وعدم الاهتمام بالزوج واحتياجاته العاطفية ورغباته الجنسية.

3- الرغبة في الانتقام من الزوجة بسبب جرحها له بشكل أو آخر، وفي هذه الحالة يعترف الزوج لشريكته بخيانته بسهولة بهدف إشعارها بالألم.

4- شعور الزوج بالاختلاف في التفكير عن زوجته وعدم وجود أشياء مشتركة بينهم ففي بعض الأوقات يكون الزوج شهواني والزوجة متحفظة ولا توافقه في تنفيذ رغباته التي يريد أن يجربها بصرف النظر عن كونها صح أو خطأ هو كسول وهي نشيطة.

5- أن يعاني الزوج من الشخصية النرجسية، وبالتالي فهو يشعر دائما باستحقاقه للأفضل حتى وإن كانت زوجته متميزة.

6- تعرض الزوج لصدمة في طفولته كالإهمال أو الاعتداء الجسدى أو الجنسى فتكون الخيانة نوع من الاستجابة الخفية لهذه الاعتداءات.

7- شعور الرجل بالنقص لفترة كشعوره بأنه غير وسيم أو فقير أو غير مرغوب من الجنس الآخر فيحاول بالخيانة أن يثبت لنفسه أنه مرغوب من الجنس الآخر.

8- محاكاة القدوة أو رفضها، ففي حالة إذا ما كان والده خائن وتسبب للأم في الذي يبدأ الابن حينما يتزوج بشكل غير واع في خيانة زوجته لأنه لم يتصالح مع سلوك والده ورفضه وعلى الرغم من ذلك يخون.

وتابعت أن الرجل في الغالب يخون لأسباب نفسية لديه ولا يخون لأن زوجته غير جميلة أو لأنه يبحث عن من هي أجمل منها، مشيرة إلى ملكة جمال أمريكا والكون لعام 2012 أوليفيا كالبو والتي انفصلت عن حبيبها داني امندولا بسبب خيانته لها مع امرأة أخرى.

وحول إمكانية استعادة الزوج ودفعه لترك الخيانة قالت مدربة الأنوثة والذكاء العاطفي، أنه جائز في أو 3 حالات شريطة أن تغير الزوجة من أفعالها وأسلوبه وتعامله معاملة أفضل كرجل يشعر بها بأنوثتها.

أما في الحالات الأخرى فينبغي أن يحدث التغيير من الطرفين، وأن يدرك الرجل أفعاله ويتعرف على أسبابها كخطوة لتغيير تصرفاته وقد يستلزم الأمر العلاج النفسي.