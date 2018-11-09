بالصور.. الصدمة تسيطر على لاعبي آرسنال عقب إصابة داني ويلبيك

طلال الغامدي(صدى):

سيطرت الصدمة على لاعبي آرسنال عقب إصابة الدولي الإنجليزي داني ويلبيك مهاجم آرسنال بكسر في الكاحل.

وجاء ذلك خلال مباراة فريقه أمام سبورتينغ لشبونة، برسم لقاءات الدولي الأوروبي والذي انتهى بنتيجة سلبية.

وخيم الحزن على وجوه لاعبي الفريق بالملعب؛ لأن الإصابة كانت قوية واضطر الطاقم الطبي لتزويد اللاعب بجهاز الأوكسجين ونقله للمستشفى بشكل سريع.

ومن المرجح أن يكون ” ويلبيك ” قد لعب مباراته الأخيرة مع ” آرسنال ” ؛ لأن مثل هذه الإصابات تغيّب اللاعب فترة تصل حوالي 9 أشهر، بينما ينتهي عقده في الصيف المقبل مع آرسنال.

وعن ذلك، قال مدرب آرسنال أوناي إيمري : ” ليس الوقت المناسب للتفكير في عقده، إنها فترة التفكير في داني؛ لأنها مشكلة صعبة بالنسبة له وللفريق ” .