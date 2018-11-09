اليوم .. مباراة الاهلي والترجي تحسم أبطال أفريقيا في رادس

نواف السالم(صدى):

يرتقب جماهير الساحرة المستديرة مباراة اليوم الجمعة بين الأهلي المصري ومضيفه الترجي التونسي إياب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد التوتر الذي شهدته مباراة ذهاب انتهت بفوز الأهلي 3-1.

ومن المقرر أن يقود مباراة الإياب الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما، بعد أن احتسب الحكم الجزائري ركلتي جزاء للأهلي في المباراة السابقة سجلهما وليد سليمان، وسط اعتراض من الجانب التونسي على أن المهاجم المغربي تحايل على الحكم، ونال الركلتين رغم الاستعانة بتقنية الفيديو لأول مرة .

وسيغيب أزارو غدا بعد قرار الاتحاد الإفريقي إيقافه لمباراتين على خلفية تصرفه في الذهاب كما يفتقد الأهلي الظهير المخضرم أحمد فتحي لإصابته بالفخذ في الذهاب.

في المقابل، يفتقد الفريق التونسي للاعبيه سيف الدين الداوودي والكاميروني فرانك كوم، بسبب الإيقاف لتراكم الانذارات، في مباراة الذهاب التي شهدت خشونة من اللاعبين.

وسيحصل الفائز باللقب على مبلغ 2,5 مليون دولار، والوصيف على 1,25 مليون .