مدرب آرسنال يكشف تفاصيل عن إصابة ويلبيك الخطيرة

نواف السالم(صدى):

قال المدير الفني لآرسنال الإنجليزي، أوناي إيمري، إن مهاجمه داني ويلبيك تعرض لإصابة تبدو خطيرة في الكاحل، مما نتج عنها خروجه من المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي، في الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات بالدوري الأوروبي لكرة القدم.

وأوضح إيمري أن الأنباء تتمثل في أننا حالياً بالانتظار، لكننا نعتقد أنها إصابة خطيرة.

وتابع:” كل إصابة تختلف عن الأخرى، ربما يكون كسر في الكاحل، وفي هذه الحالة ستكون إصابة من نوع مختلف، إنها إصابة مؤلمة له ولنا ولكل من يحبونه كشخص”.