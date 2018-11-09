بالصور.. سعودية ترسل ” لاب توب ” لمدرسة بغانا لإعانتهم على التعلم

عادل الحربي (صدى):

بادرت الشابة السعودية أميرة سعد الحارثي بإرسال جهاز كمبيوتر محمول ” Laptop ” لمدرسة بالعاصمة الغانية ” أكرا ” .

وجاء ذلك بعد أن استوقفتها صورة في ” تويتر ” للمعلم الغاني وهو يستميت في شرح مادة الحاسب الآلي وتطبيقاتها عن طريق الرسم بالطباشير لتلاميذه على سبورة؛ وذلك لعدم توفر جهاز في المدرسة التي تأسست عام 2011.

وعن ذلك، قالت ” أميرة ” لـ ” العربية نت ” : ” بعد مشاهدة الصورة، أصبحت أتخيل هذا النوع من الطلاب لو توفرت لهم الإمكانات، لربما تخرج منهم العباقرة والعلماء ” .

وبناءً على ذلك، قررت أن ترسل لهم ” اللاب توب ” ، واستعانت بشاب سعودي لكي تستطيع أن تحضر عنوان المدرس الغاني، وفي اليوم الذي يليه أرسلت ” اللاب توب ” لهم وكتبت عنوان الجامعة على الطرد.

وتفاجأت ” أميرة ” ذات يوم برسالة على ” تويتر ” ، وكانت المفاجأة أن المدرس استلم ” اللاب توب ” ، وكتب كلمات معبرة مع صورة لطلاب المدرسة وهم في فناء المدرسة يحملون الجهاز.

وأضافت: ” أخذت الصورة ووضعتها أمامي في مكتبي، واعتبرت أن ابتسامة أولئك الأطفال الصغار في الصورة تمنحني القوة والأمل ” .