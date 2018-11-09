إمرأة تطلب الطلاق: زوجي ” محلل ” يبتز المطلقات ويرفض الإنفاق على أبنائه
مأساه حقيقية تتعرض لها زوجة عاشت مع زوجها طيلة 14 عام لتكتشف وظيفته السرية التي جمع منها مليون جنيه وفي نفس الوقت يرفض الإنفاق عليها وعلى أبنائه .
تقدمت الزوجة ” ن .م ” المخدوعة بطلب بإحدى محاكم الأسرة بمصر بعد أن اكتشفت أن زوجها يتاجر بالدين ويعمل ” محلل ” للأزواج والزوجات الذين وقعوا في دوامة إلقاء يمين الطلاق بل ويقوم بمعاشرة المطلقات ثم يبتهز أموالهن بصور وفيديوهات فاضحة .
وقالت الزوجة أنها تفاجأت بزواجه أكثر من مرة حتى فضحهم بين المنطقة والأهلي الذين كشفوا سره وفي نفس الوقت يرفض الإنفاق على بيته ، وتنتظر حكم القاضي بالطلاق للضرر .
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