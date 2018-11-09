إمرأة تطلب الطلاق: زوجي ” محلل ” يبتز المطلقات ويرفض الإنفاق على أبنائه

القاهرة(صدى):

مأساه حقيقية تتعرض لها زوجة عاشت مع زوجها طيلة 14 عام لتكتشف وظيفته السرية التي جمع منها مليون جنيه وفي نفس الوقت يرفض الإنفاق عليها وعلى أبنائه .

تقدمت الزوجة ” ن .م ” المخدوعة بطلب بإحدى محاكم الأسرة بمصر بعد أن اكتشفت أن زوجها يتاجر بالدين ويعمل ” محلل ” للأزواج والزوجات الذين وقعوا في دوامة إلقاء يمين الطلاق بل ويقوم بمعاشرة المطلقات ثم يبتهز أموالهن بصور وفيديوهات فاضحة .

وقالت الزوجة أنها تفاجأت بزواجه أكثر من مرة حتى فضحهم بين المنطقة والأهلي الذين كشفوا سره وفي نفس الوقت يرفض الإنفاق على بيته ، وتنتظر حكم القاضي بالطلاق للضرر .